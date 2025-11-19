熊本県小国町の公共工事の入札をめぐる贈収賄の疑いで逮捕された2人の男が、ともに容疑を否認していることが、関係者への取材で分かりました。 【写真を見る】熊本県小国町の贈収賄事件逮捕された2人が容疑否認「友人としての食事で賄賂性はない」 この事件は、おととし6月から去年12月の間、町が発注する土木工事などの指名競争入札をめぐり、謝礼の名目で総額約52万円相当の接待があったとして、小国町の建設課長だった小野