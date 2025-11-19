宝塚歌劇団宙組の元トップスターで俳優の和央ようかさんが、骨折を含む負傷のため、ディナーショー2公演を中止することが19日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは「この度、和央ようかが骨折を含む負傷のため、一定期間の治療と安静が必要との診断を受けました」と報告。11月22日に東京、12月14日大阪で開催予定だった『YOKA WAO CHRISTMAS DINNER SHOW 2025』は中止するということです。また「本公演を楽しみにお待ちい