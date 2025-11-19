メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県は、飛騨市で行ったドローンでのクマの追い払いについて「一定の効果があった」と発表しました。 岐阜県は今月14日飛騨市古川町で、ドローンを飛ばし、スピーカーから猟犬の鳴き声などを出してクマを追い払う取り組みを始めました。 その後、県が周辺に設置したカメラなどで調べたところ平地でのクマの出没が減り、農作物への被害が無くなったと言うことで