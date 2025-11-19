全国でインフルエンザが急増し、熊本県内も例外ではありません。 【写真を見る】インフルエンザの報告数（熊本県）※去年比 11月10日～16日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者は1293人で、前の週は585人でした。つまりこの1週間で、2.2倍に増えています。 今年は流行が早い？ 例年、12月ごろから流行し始めるインフルエンザですが、今年は異変が起きているようです。 中学3年生「私の学校は1.2年生が流行ってい