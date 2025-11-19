メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市でインフルエンザの患者が急増しています。「警報レベル」に達したとして感染予防を呼びかけています。 名古屋市によりますと、11月10日から16日までの1週間、市内の50の定点医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり41.22人でした。 国がインフルエンザ感染拡大の「警報レベル」の目安としている「30人」を超えたのは今シーズン初めてで、前のシ