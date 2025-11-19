中国の“渡航自粛”。東海道新幹線への影響についてJR東海の丹羽俊介社長はきょうの会見で。 【写真を見る】中国の“渡航自粛” 東海道新幹線への影響についてJR東海･丹羽俊介社長 ｢大きな影響はないと考えているが動向を注視｣ （JR東海 丹羽俊介社長 11月18日）「大きな影響はないものと考えているが、いずれにしても今後この動向を注視していきたい」 東海道新幹線の収入のうちインバウンドは1割程度で、その中でも中国からの