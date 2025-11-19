子育てしながら働いている人にとって、職場の人の理解は働きやすさを左右する重要な要素ですよね。「周囲に迷惑をかけていないか」と気を遣いながら働く人も多いのではないでしょうか。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 ドキッ！ 社長からの衝撃発言 転職先の会社で、初めて参加したミーティングでのことです。社長の口から飛び出した「子育てがなんだ」という言葉に、思わず息を呑みました。 私
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
- 2. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
- 3. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
- 4. 篠塚大輝の「ギャグ」告知を削除
- 5. NHK 紅白出場発表のaespaに言及
- 6. 大分大規模火災「これは現実か」
- 7. にしおかすみこ 母の死去を報告
- 8. ショーで暴力騒動「台無し」
- 9. 千秋 声優業を本格化へ 木村昴ら所属の大手声優事務所と業務提携を発表「しっかりやっていきたい」
- 10. 女逮捕 6つの市区から不正受給か
- 11. ポケットに両手 中国が異例報道
- 12. あちこちオードリー突然お蔵入り
- 13. 横浜市営地下鉄、ホーム上の時刻表を撤去→QRコードに SNSで批判続出も...市への苦情は「2週間で2件」
- 14. 3歳児死亡 守りきれなくてごめん
- 15. 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」
- 16. NTT、頭の中で「思い浮かべたこと」をAIでテキスト化する技術
- 17. 神奈川で唯一のモフモフのかわいさ 横浜の動物園にマヌルネコが仲間入り
- 18. 「一番不幸な年齢」47.2歳か
- 19. 中国「いかなる企ても断固粉砕」
- 20. 日本人女性 ジョングク宅侵入か
- 1. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
- 2. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
- 3. 大分大規模火災「これは現実か」
- 4. ショーで暴力騒動「台無し」
- 5. 女逮捕 6つの市区から不正受給か
- 6. ポケットに両手 中国が異例報道
- 7. 3歳児死亡 守りきれなくてごめん
- 8. 横浜市営地下鉄、ホーム上の時刻表を撤去→QRコードに SNSで批判続出も...市への苦情は「2週間で2件」
- 9. 神奈川で唯一のモフモフのかわいさ 横浜の動物園にマヌルネコが仲間入り
- 10. 中国「いかなる企ても断固粉砕」
- 1. 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」
- 2. 赤坂刺傷 犯人と実は面識あった?
- 3. 庭で大量発生 絶対に放置するな
- 4. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
- 5. 水道橋博士 「再出馬」の可能性
- 6. ぞっとする…祭のりんご飴にカビ
- 7. 「鶏肉を鳥刺し」投稿に批判殺到
- 8. 議員歳費超の給与受け取らない法改正に意欲
- 9. 高市氏が百日天下で終わる可能性
- 10. 金子恵美 演説中のヤジに言及
- 1. 日本の映画2本が公開延期に 中国
- 2. 国連総会 日中が非難の応酬も
- 3. マレーシアで日本人3人を拘束
- 4. Bitcoin高値から一転 溶け続ける
- 5. 中国「撤回拒否なら厳しい措置」
- 6. トランプ氏、女性記者に「ブタ、静かに」 エプスタイン元被告めぐる質問さえぎる
- 7. BTS・グク宅に日本人女性侵入か
- 8. 英安保担当相「中国に警戒を」
- 9. 「沖縄は日本ではない」と主張
- 10. 日中空中戦 台湾与党も祭り参戦
- 1. 「一番不幸な年齢」47.2歳か
- 2. サイバー攻撃されたアスクル、数万品目の商品出荷を手作業で…能力は１〜２割ほどに落ち込み
- 3. 偏差値70が超える生徒の勉強方法
- 4. 蘭、中国系半導体の管理停止
- 5. 羽田直結もなぜガラガラ? 舞台裏
- 6. 5大商社の稼ぎ方 利益率最下位は
- 7. 任天堂とソニーが「静かな革命」
- 8. 都 1万円相当のポイント付与検討
- 9. 「売り予想数上昇」海帆が1位に
- 10. 人口800人超の町に初のコンビニ
- 11. ドイツ車は日本車よりも安全か
- 12. 【教養としてのワイン】世界的に注目を集める中国産ワイン「アオユン」とは？
- 13. 人身事故が激減､東急の｢全駅｣ホームドア戦略
- 14. 世界で日本人は｢ニーハオ｣と言われるのはなぜか
- 15. ロッテリア2022年福袋は「コウペンちゃんからのお年玉福袋」ブランケット・カレンダー・ポーチ・手鏡・ハンカチに3575円分商品券、3500円で販売
- 16. ローソン「ホロライブ」クリアファイル店頭プレゼント、白上フブキ･百鬼あやめ･大神ミオ･天音かなた･常闇トワ、ロッテのアーモンドチョコレートなど購入で
- 17. 日経225先物：31日正午＝200円高、2万8000円
- 18. 新法案が浮上? 保険証廃止に批判
- 19. 「新湾岸道路」実現へ国に直訴
- 20. 日経225先物：21日22時＝変わらず、3万8290円
- 1. NTT、頭の中で「思い浮かべたこと」をAIでテキスト化する技術
- 2. セール登場予定 Apple製品まとめ
- 3. スマホ新法 課金の価格低下も?
- 4. Amazonセール 日用品が49%OFFに
- 5. CloudFlareで大規模障害 混乱も
- 6. Amazonでボトル飲料が最大46%OFF
- 7. 歪みねぇ単独インタビュー！ビリー・へリントン兄貴を丸裸にしてきたゾ！
- 8. 2画面タッチのAndroidスマートフォン、京セラが米国市場向けに発表。
- 9. ウェアラブルデバイスの企業利用はここまで進んでいる！GoogleGlassが一般普及する未来はもうすぐ？
- 10. 日本アニメ（ーター）見本市第12弾「evangelion:Another Impact（Confidential）」予告公開
- 11. 3万人のファンの声を集めて開発されたセブン-イレブンのSIMフリースマホ『エヴァンゲリオン スマートフォン』発売前レビュー
- 12. 新作ガリガリ君 赤字挽回なるか
- 13. ポケモンGOに「特別な」ゼニガメ
- 14. PC画面でデススターも建設される！ 圧倒的に美しい「動く壁紙」が使える「Wallpaper Engine」
- 15. デジタル革命が進展中、アフリカの新しいビジネスの姿
- 16. M&A総合研究所を介して、東海管工とイシイ設備工業のM&Aが7ヶ月で成約
- 17. Windows 11でブルースクリーンは「ブラックスクリーン」に変わる
- 18. パナソニック、キッチンに置きやすくなったスリムな食洗機 - タンク式もラインナップ
- 19. 5秒で心身ともに癒される温もりを。『FIVEHOMEスマート瞬間蒸しタオルマシン』
- 20. 台湾の半導体輸出量が2022年に前年比18.4％増加、3年連続の2桁成長へ
- 1. イチロー氏「毎日オムライス」
- 2. 大谷から消えた挨拶 怒り買った
- 3. 桑田氏にフロント入り断られる
- 4. ド軍キケ「俺たちは王朝だぜ」
- 5. 日本選手殴ってる 北朝鮮に騒然
- 6. デフリンピック、陸上男子４００ｍで山田真樹が日本勢初の「金」…「努力が報われた」
- 7. DeNAチア Aki以外の5人も卒業へ
- 8. イチロー氏 福士さんと対談
- 9. 人口15万人 初のW杯出場が決定
- 10. マンU ブラジル代表MFに関心か
- 11. 浅尾美和、体を張って“募金活動”
- 12. アリソン・フェリックス ／ 世界陸上モスクワ
- 13. 許さない...敗戦にラモス氏怒り
- 14. 宮間あや所属の岡山湯郷、なでしこリーグのレギュラーシリーズ優勝
- 15. 大谷の快投で日ハムがCS進出決定 「優勝チームが決まっても沢山の方が…」
- 16. 【指揮官コラム】特別編 三浦泰年の『情熱地泰』｜タイでのラストゲームを前に…
- 17. ゲキサカ秘蔵写真[2011.1.16]本田圭佑(日本代表)
- 18. 土曜中山５Ｒ新馬はキースネリスが１０馬身差の圧勝
- 19. 現役引退のDF島村毅が湘南のフロントへ…「FWで入団、DFにコンバート、ついにEGに」
- 20. 怪我に苦しんだ中村憲剛、ブログで心境吐露「選手生活史上一番きつい時間」
- 1. 篠塚大輝の「ギャグ」告知を削除
- 2. NHK 紅白出場発表のaespaに言及
- 3. にしおかすみこ 母の死去を報告
- 4. 千秋 声優業を本格化へ 木村昴ら所属の大手声優事務所と業務提携を発表「しっかりやっていきたい」
- 5. あちこちオードリー突然お蔵入り
- 6. 山口達也氏「骨が腐ってます」
- 7. timelesz篠塚の炎上 AOKIが擁護?
- 8. 「昼ドラ」テレビから消えた理由
- 9. コウメ太夫 16年間一人で子育て
- 10. 理想の夫婦 大谷夫妻超えた2人は
- 1. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
- 2. 妻に捨てられた訳...男性の反省
- 3. 息子の1stカットを…義母に呆れ
- 4. 「生き地獄」腹痛も救急車躊躇
- 5. 「ピケカフェ」に“ホリデー限定メニュー”が登場！ ベアサンタのクレープやツリーサンデーなど展開
- 6. アディクションのサマーコレクション、圧倒的なカラーバリエーションで描く野生的なラテンウーマン
- 7. 成城石井「めん博2025」を開催へ
- 8. マックに「冬の風物詩」限定登場
- 9. 完売必至? GU×UNDERCOVERコラボ
- 10. 君島十和子さんプロデュース！まつげ美容液「FTCパーフェクト FFラッシュセラム」発売
- 11. カレを困らせるNGな行動3つ
- 12. 阿佐谷で愛される創業91年の老舗角打ち酒屋
- 13. クリニークの春コスメ - ポップカラーのリップやガーベラ型アイ シャドウが登場
- 14. タエ アシダ 17年春夏コレクション - ブランド創設25周年、柔らかな気品は確固たる自信から
- 15. 苺タルトを丸々トッピング！限定ホットチョコレート
- 16. 巻寿司の魅力が存分、「巻寿司イベント」開催
- 17. 阪急梅田駅で「プレミアム・モルツ」を味わえるビアフェスタ！
- 18. “眼鏡スタイリスト”が選ぶ芸能界でのメガネ美人はこの人！
- 19. 『ハイキュー!!』の3校がモチーフのスウェットパンツ＆スリッポンが登場
- 20. トレンドの押し花ネイルも100均で♩人気の「しずくネイルシール」を使ったセルフネイルデザイン