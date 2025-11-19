メ～テレ（名古屋テレビ） 60歳の男性から現金をだまし取ったとして逮捕された女は、自分の画像を送り男性への恋愛感情を匂わせていたということです。 詐欺の疑いで逮捕されたのは名古屋市緑区の無職、石川真帆容疑者(37)です。 警察によりますと石川容疑者は去年12月、出会い系サイトで知り合った男性(60)に「病気で入院し生活費や入院費のお金がありません」などと嘘のメッセージを送り、現金あわせて19万