国民宿舎サンロード吉備路／提供：総社市 岡山県総社市の「国民宿舎サンロード吉備路」が、老朽化に伴う改修工事のため全館休館します。休館期間は2025年12月1日から2026年5月31日までの予定です。 サンロード吉備路は総社市が所有する宿泊施設で、2003年に開業しました。39室の客室や温泉、レストラン、コンベンションセンターを備えています。2024年度は23万7128人が利用したということです。