中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月19日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は19日の記者会見で、日本の高市早苗首相による台湾に関する誤った発言は、中日関係の政治的基礎を根底から破壊し、中国人民の強い憤りと非難を引き起こしたと述べた。毛氏は、日本が発言の撤回を拒否し、さらに誤りを繰り返すのであれば、中国は厳正かつ断固とした対抗措置を取らざるを得ず、そこから生じる全ての結果は日