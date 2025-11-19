須坂市では19日、地元の保育園児たちが安全な横断歩道の渡り方を学びました。「手を挙げて、安全確認しながら渡りましょう」須坂市の井上保育園の年長園児26人が参加した交通安全教室。横断歩道を渡る際の交通ルールを知ってもらおうと須坂警察署などが開きました。園児たちは市内の企業のキャラクター「サカレンジャー」とともに、実際の横断歩道で安全な渡り方を学びました。「こっちだ 車来てない？もう一回