＜大相撲十一月場所＞◇十一日目◇19日◇福岡・福岡国際センター【映像】こんな安青錦の姿は…義ノ富士がたった4発で元学生横綱で大器として期待を集める前頭五枚目・義ノ富士（伊勢ヶ濱）が、破竹の勢いで連勝街道を突き進む新鋭の関脇・安青錦（安治川）を“たった4発”で圧倒した。まさかの展開にファンも驚愕する一方、義ノ富士への称賛コメントが相次いだ。昨年鳴り物入りで角界デビューを果たした“大器”がついに覚醒か