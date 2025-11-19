１８日に北京で開かれた日中両国の外交当局の局長協議を巡り、木原官房長官は１９日の記者会見で「日本側としかるべく調整されない形でプレスアレンジ（撮影機会の提供）が行われた」と不快感を示し、中国政府に申し入れを行ったことを明らかにした。局長協議の後、ポケットに手を入れた中国の劉勁松（リウジンソン）・アジア局長が、日本外務省の金井正彰アジア大洋州局長に話しかける映像がメディアに撮影され、報じられてい