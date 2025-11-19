きょう午前、上市町の山あいにある公民館の近くにクマが出没し、上市町では初めて緊急銃猟の許可が出されましたが、発砲による駆除には至りませんでした。きょうの現場には、狩猟免許を持つ町職員であるガバメントハンターも出動しました。上市町によりますときょう午前10時10分ごろ、上市町片地の片地公民館の近くでクマが目撃されました。クマは近くのやぶにとどまっていたため、午前11時10分には中川町長が緊急銃猟の許可