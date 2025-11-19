柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【メゾピアノコラボ】冬のデートメイクはこれで決まり』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれながら、愛用品も紹介してくれました！【関連記事】 柏木由紀「もうこれがないと」“無くなったら困る”とまで語った溺愛メイクブラシ■メイク下地動画内に登場したのはこちら！乾燥さん/保湿力スキンケア下地 税込1,430円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るBCLカンパ