この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、あき/静岡でやってみる(@akiko_ho_nndm)さんの投稿したお写真です。お弁当を開ける瞬間はわくわくしませんか？あきさんは娘さんの遠足のため、早朝からお弁当を準備。しかし炊飯器のエラーによって、コンビニにパックご飯を買いに走ったりと慌ただしい朝に。娘さんの帰宅後お弁当を開けてようやく笑顔になりました。 完食されたお弁当ににっこり