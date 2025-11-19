ルルルンより、冬の訪れを告げるフェイスマスク「プレミアムルルルン 雪（ホワイトバニラの香り）」が数量限定で登場。2025年11月14日（金）より、公式オンラインストアや一部バラエティストア、お土産店にて順次発売となった。■冬の肌を守る、しっとり高保湿マスク季節限定で毎年人気の“雪シリーズ”が今年もお目見え。肌をたっぷりとうるおし、寒い冬でも凛ときらめく雪の結晶のような肌へ導く設計。甘くやさしいホワイトバニ