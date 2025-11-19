エミレーツ航空は、エアバスA350-900型機を8機追加発注した。カタログ価格で34億米ドル相当。これにより同型機の発注数は73機に拡大した。このうち13機はすでに受領している。追加発注分は2031年の受領を予定している。これにより、エミレーツ航空が今後受領する機材数は、エアバスA350-900型機60機、ボーイング777F型機10機、ボーイング777-9型機270機、ボーイング787型機35機の計375機となる。