［U-17W杯］日本 １（5PK4）１ 北朝鮮／11月18日／Aspire Zone-Pitch４すべてのプレーに魂が宿っていた。11月18日に行なわれたU-17ワールドカップのラウンド16。日本は北朝鮮のタフな守りと鋭いショートカウンターに苦戦し、前半早々に奪ったリードをどこまで守り切れるかという状況に陥っていた。開始６分にFWマギージェラニー蓮（琉球U-18）のゴールで先制したものの、以降はピンチの連続。肉弾戦に競り負け、自陣で“らし