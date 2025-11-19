裕子は電話越しに母の寂しさを感じ、どうしたら分かり合えるのかを考えることにしました。そこで、二人の相手を大切に思う気持ちを信じ、母に手紙を書くことにしました。『夫と実母は仲が悪い』第5話をごらんください。 正月の帰省で起きた夫と母の衝突。ぎくしゃくしたまま帰宅することになりましたが、裕子はなんとか修復の糸口を見つけようとします。 二人を繋ぐ手紙 その夜、私は母に電話をかけることにしました。