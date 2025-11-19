大阪市浪速区のマンションの一室でロシア人女性（当時５０）が死亡しているのが見つかり、強盗殺人などの疑いで息子（２１）が逮捕されていた事件で、大阪地検は精神鑑定を経て、男を「不起訴」としました。今年６月、大阪市浪速区のマンションの一室で、住人のロシア人の女性（当時５０）が死亡しているのが見つかりました。この事件をめぐり、隣接するマンションから女性宅のベランダに侵入し、頭部を執拗に殴ったり首を両