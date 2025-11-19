人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）目立つことは絶対に避けて。恥をかいてしまう暗示が……。 11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）不注意のミスに用心を。約束の日時と場所は再確認して。 10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）「自分らしさ」