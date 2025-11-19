ノーベル賞の受賞が決まった坂口教授が、大阪大学でスウェーデンについて学びました。ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学の坂口志文特別栄誉教授（７４）。ノーベル賞の授賞式が行われるスウェーデンの言語などを学ぶため、大学でスウェーデン語専攻の授業を受けました。（大阪大学・外国語学部古谷大輔教授）「受賞された人が一言スウェーデン語でＴａｃｋ（タック）、『ありがとう』と言うと、それだけで会