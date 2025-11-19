全国の小学校でプログラミングの教育が必修化されて5年が経ちました。家庭用ゲーム機を使ったりロボット作りに取り組んだりする学校も。(先生)「皆さん楽しみにしていると思う、きょうから何が始まりますか？」(児童)「スイッチ！スイッチの学習！」志布志市の志布志小学校では、人気家庭用ゲーム機、「NintendoSwitch」を使ってプログラミングの授業が行われました。一方、鹿児島市郡元の鹿児島大学教育学部附