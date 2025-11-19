水力発電所のトンネル内で熟成させた日本酒「純米吟醸京極貯蔵」（左）と「特別純米十勝」＝19日午後、札幌市北海道電力と上川大雪酒造（北海道上川町）は19日、京極町の水力発電所のトンネル内で1年間熟成させた日本酒を発売すると発表した。発電所のトンネル内は温度変化が少なく熟成に適している環境だといい、同酒造の川端慎治副社長は「嫌みがなく、やわらかくまろやかな酒になっている」とアピールした。「純米吟醸