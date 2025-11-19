日銀総裁との会談後、取材に応じる片山財務相＝19日午後、東京都内日銀の植田和男総裁と片山さつき財務相、城内実経済財政担当相は19日、東京都内で会談し、市場の動向を高い緊張感を持って注視していく考えを共有した。片山氏は会談後、記者団の取材に応じ「市場と丁寧にコミュニケーションを続けることを再確認した」と明らかにした。高市政権発足後、3者で会談するのは初めて。片山氏は「新しい体制の下でも、経済政策運営