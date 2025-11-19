大分の大規模火災は依然、鎮火には至らず、住民は避難を余儀なくされています。住民への取材から、当時の緊迫した状況が明らかになってきました。避難した住民が撮影した火災の映像では、暗闇に燃え広がる炎とともに強い風の音が捉えられています。火事は18日午後5時40分ごろ、大分市の東に位置する佐賀関で起きました。「家が燃えている」などの119番通報を受け、消防車10台以上が出動し消火活動に当たります。火災の発生から2時