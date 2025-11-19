能登半島地震で被害を受けた、高岡市の具体的な復興の進め方やまちづくりについて話し合う復興会議の初会合がきのう開かれました。被災した地域では人口減少が進んでいて、会議ではこれまでの計画に加え、新たな復興計画を策定する方針です。この復興会議は出町市長をトップに、液状化被害が大きかった伏木地区の住民や有識者など13人で構成されています。被災した地域では住民が地元を離れ、人口減少が課題となっています。高岡市