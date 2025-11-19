秋田市中心部の千秋公園の近くでは19日朝、クマの出没が相次ぎ、警察が警戒を続けています。秋田市内を歩く1頭のクマ。県の情報マップシステムによりますと、午前5時半ごろから7時半ごろにかけて、秋田市の千秋公園付近などでクマの目撃情報が複数寄せられました。千秋公園では10月末からクマの出没が相次ぎ、2週間以上立ち入り規制がかけられていましたが、11月13日に解除されています。市によりますと、公園の立ち入りを再び規制