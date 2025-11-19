デフリンピックで、陸上の山田真樹選手（28）が今大会、日本選手団初の金メダル獲得です。男子400メートル決勝に出場した山田選手。レースでは第6レーンを走ります。これまでのデフリンピックでは、400メートルで銀メダル、200メートルとリレーで金メダル2個を獲得していました。通算4個目のメダルへ、最後の直線はポーランド選手との激しいトップ争いとなりました。それでも最後は突き放し、1着でゴール。タイムは47秒61で、日本