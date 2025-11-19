女優の宮沢りえ（52）が19日、都内で映画「ラストマン−FIRST LOVE−」プレミア点灯式に登壇した。同映画に出演する歌手で俳優の大泉洋（52）や福山雅治（56）、女優の吉田羊（51）木村多江（54）King＆Prince永瀬廉（26）という豪華キャスト陣が顔をそろえた。宮沢はシャンパンゴールドのドレスにジャケットを羽織って登場。「寒い中お集まりいただいてありがとうございます。すてきなイルミネーションが点灯しますのでみんなで