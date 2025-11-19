愛子さまは、ラオスで今も深刻な被害となっている「不発弾」について伝える施設を視察されました。愛子さまは現地時間19日午後、「不発弾」の被害を伝える「COPEビジターセンター」を訪問されました。説明者「ラオスはベトナム戦争時代に多くの爆撃を受け、今でも不発弾が多く残存しています」愛子さま「非常に幅広い範囲で影響を及ぼす」ベトナム戦争中、アメリカ軍から爆撃を受けた隣国のラオスは、全土に「不発弾」が残り「世界