歌手で俳優の大泉洋（52）と福山雅治（56）が19日、都内で映画「ラストマン−FIRST LOVE−」プレミア点灯式に登壇した。同映画に出演する女優の宮沢りえ（52）吉田羊（51）木村多江（54）King＆Prince永瀬廉（26）も登場し、豪華キャスト陣そろい踏みとなった。黄色い歓声が飛ぶ中、福山が「寒い中熱い声援でお迎えいただきありがとうございます」と寒空の下あいさつ。大泉のあいさつターンになると「かっこいい」「かわいい」と