グラビアアイドルの山田あい（22）が、19日までにインスタグラムを更新。イルミネーションとのショットを公開した。山田は「キラキラの季節」と、ダイヤ柄のカーディガンを羽織りつつ、白のチューブトップ姿で、ボディーラインがくっきり浮かび上がるショットを投稿した。フォロワーからは「イルミネーションよりもあいさんがきれいやん」「かわいい」「まぶしい」といったコメントが寄せられた。新人グラドルの山田は、所属事務所