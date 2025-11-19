個性豊かでそれぞれお気に入りのものがあるRay㋲たち。そこで今回は、Rayモデルの中川紅葉、北里琉、斎藤司の3人に、外出先に必ず持っていく「バッグに忍ばせているもの」を教えてもらいました。モデルたちの日常を支えるグッズをぜひご覧あれ♡Ray model clip vol.80テーマ：『いつもバッグに忍ばせているもの』お出かけの際の必需品をRay㋲たちにインタビュー。レトロなデジカメやコスメ、ガジェットや本など、