ガソリンの暫定税率が来月末で廃止されるのを前に、ガソリン価格を抑えるための政府の補助金が拡大されています。この影響で、県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週から3・7円値下がりし、1リットルあたり170.9円と2年5か月ぶりの安さになりました。おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は170.9円で、前の週より3.7円値下がりしました。値下げ幅は全国平均と同じです。1