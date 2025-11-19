寒くなり乾燥するこの季節に心配なのが火災です。18日午後5時45分ごろ、大分市で「家が燃えている」と周辺住民から通報がありました。当時、市内には強風注意報が発表され、火は瞬く間に周囲の建物に燃え広がりました。 【写真を見る】大分の大規模火災 “密集地･飛び火”の火災は名古屋でも… 近くで火事が起きたらどうすれば？対処法を消防に聞く この火事で住宅や空き家など170棟以上が延焼し、隣接する山にも燃え移りました