県内は今週、気温が大きく下がり、山沿いでは雪が降りました。富山市の自動車用品店では冬用タイヤへの交換がピークを迎えつつあります。富山市の自動車用品店では、午前中から次々と冬用タイヤへの交換が行われていました。この店では先月末からタイヤ交換の依頼が増え始めたということです。気温が急激に下がったこともあり、現在は1日40台から50台の交換を行っているといいます。「雪いつ降るか分からないので早めに（来