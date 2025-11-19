◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝１１月１９日、美浦トレセン前走の天皇賞・秋でＧ１初制覇を果たしたマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、Ｗコースで順調ぶりをアピールした。外ツルマウカタチ（４歳２勝クラス）、中フィーリウス（３歳２勝クラス）に続く３番手からスタートして、いつものように１週前は長めから７ハロン９６秒