たくさんの感動を伝えた舞台も、取り壊しまであとわずかです。19日に公開された、名鉄百貨店10階の名鉄ホール。1957年に開業し、総工費は4億5千万円。すり鉢状になった922の客席は、28列のどの位置からも舞台が見やすいように設計されました。ステージの下に案内してもらうと…。名鉄百貨店の担当者：「上で出番を終えた人がこの床の上に乗ると、下がってくる」役者たちが行き交った、高さ1m40センチほどの奈