前橋市のチョコレートブランドが先月、世界的に権威のあるフランスの品評会で史上初めての賞を受賞し、１９日に報道陣に受賞を報告しました。 フランスのショコラ愛好家団体が主催する品評会で賞を受賞したのは、前橋市出身で市内に会員制のチョコレートブランドを構える小林愛花さんです。 小林さんは先月、パリのサロンデュショコラの授賞式に出席し、４４年の歴史を誇る品評会で初めて、新たに設けられたパӦ