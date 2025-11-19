八天堂がディズニーヴィランズと初コラボ！2025年11月28日（金）より順次、全国の八天堂店舗で「黒いくりーむパン あんバター」を発売します。ブラックフライデーにぴったりのダークな見た目に、北海道産小豆入りの餡子、特製クリーム、バターを三層に仕立てた贅沢な味わい♡温めるとさらにコクが広がり、妖しいヴィランズの世界観と共に楽しめます♪ ダークな魅力♡