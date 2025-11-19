俳優の板垣李光人（23）が19日、都内で声優を務めたアニメ映画「ペリリュー―楽園のゲルニカ―」の東京プレミアに出席した。上映を前に「僕自身も今年終戦80年という節目にこの作品に携われること自体、20代の今を生きる人間として役者としても光栄。自分が原作と出会って、島での戦いのことを知ったように、この映画を通じて皆さんに知っていただける。知るということの連鎖が始まっていくと思うと、胸がいっぱいです」と心境を