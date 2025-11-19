女優の前田敦子（34）が19日、自身のインスタグラムを更新。女優の柴咲コウ（年齢非公表）とのツーショットを公開した。「私は柴咲コウさんに憧れてこの世界に入りました」と書き出した前田。柴咲とダブルピースするツーショットを公開し、「コウさんにやっとちゃんとお会いできて幸せすぎたのです！！やったね14歳の私！！」と喜びをつづった。「ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』今夜10時から配信スターです！見