埼玉県の住宅などで100件以上相次いでいる連続窃盗事件に関与しているとみられるベトナム国籍などの男女11人が逮捕されました。ベトナム国籍の解体業、グェン・ヴァン・ティエット容疑者（34）ら男女3人は、6日未明、埼玉県熊谷市の住宅に侵入し、財布など合わせておよそ21万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察は、ほかに2つの犯行グループのベトナム国籍などの男8人を、埼玉県志木市の住宅や、茨城県日立市の空き家に侵入