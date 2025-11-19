財政悪化への懸念から円安、株安、債券安の「トリプル安」が進むなか、日銀の植田総裁と片山財務大臣が会談を行い、「高い緊張感を持って市場の動向を注視する」ことを確認しました。片山さつき財務大臣「市場の動向に対しては、高い緊張感を持って注視するとともに、市場とも丁寧にコミュニケーションをとっていく、これを再確認した」先ほど、日銀の植田総裁らと会談を終えた片山財務大臣は「為替について具体的な話はなかった」