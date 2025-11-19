サイバー攻撃によるシステム障害で、出荷や配送に遅れが生じている事務用品通販大手アスクルは１９日、横浜市内の物流拠点で、機械の代わりに従業員が手作業で出荷業務を行っている様子を報道陣に公開した。７日から一部の法人向け出荷を再開している物流拠点で取材に応じた。従業員は手元の資料を見ながら、倉庫内に山積みにされた除菌シートなどを探して台車に積み込み、積み出し場所まで手押しで搬送。送り状を一枚ずつ貼り