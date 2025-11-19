前橋市役所 前橋市は１９日、市内に住む１０歳未満の男の子がはしかに感染したと発表しました。県内での感染確認はことしに入って５例目です。 はしかの感染が確認されたのは、前橋市に住む１０歳未満の男の子です。 市によりますと、この男の子は先月３１日までインドネシアに滞在していて、今月９日に発熱があり前橋市内の医療機関を受診しました。１８日に県衛生環境研究所の遺伝子検査ではしかに感染していることが確
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
- 2. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
- 3. 大分大規模火災「これは現実か」
- 4. ショーで暴力騒動「台無し」
- 5. 女逮捕 6つの市区から不正受給か
- 6. ポケットに両手 中国が異例報道
- 7. 3歳児死亡 守りきれなくてごめん
- 8. 横浜市営地下鉄、ホーム上の時刻表を撤去→QRコードに SNSで批判続出も...市への苦情は「2週間で2件」
- 9. 神奈川で唯一のモフモフのかわいさ 横浜の動物園にマヌルネコが仲間入り
- 10. 中国「いかなる企ても断固粉砕」
- 1. 「一番不幸な年齢」47.2歳か
- 2. サイバー攻撃されたアスクル、数万品目の商品出荷を手作業で…能力は１〜２割ほどに落ち込み
- 3. 偏差値70が超える生徒の勉強方法
- 4. 蘭、中国系半導体の管理停止
- 5. 羽田直結もなぜガラガラ? 舞台裏
- 6. 5大商社の稼ぎ方 利益率最下位は
- 7. 任天堂とソニーが「静かな革命」
- 8. 都 1万円相当のポイント付与検討
- 9. 「売り予想数上昇」海帆が1位に
- 10. 人口800人超の町に初のコンビニ
- 11. ドイツ車は日本車よりも安全か
- 12. 【教養としてのワイン】世界的に注目を集める中国産ワイン「アオユン」とは？
- 13. 人身事故が激減､東急の｢全駅｣ホームドア戦略
- 14. 世界で日本人は｢ニーハオ｣と言われるのはなぜか
- 15. ロッテリア2022年福袋は「コウペンちゃんからのお年玉福袋」ブランケット・カレンダー・ポーチ・手鏡・ハンカチに3575円分商品券、3500円で販売
- 16. ローソン「ホロライブ」クリアファイル店頭プレゼント、白上フブキ･百鬼あやめ･大神ミオ･天音かなた･常闇トワ、ロッテのアーモンドチョコレートなど購入で
- 17. 日経225先物：31日正午＝200円高、2万8000円
- 18. 新法案が浮上? 保険証廃止に批判
- 19. 「新湾岸道路」実現へ国に直訴
- 20. 日経225先物：21日22時＝変わらず、3万8290円
- 1. イチロー氏「毎日オムライス」
- 2. 大谷から消えた挨拶 怒り買った
- 3. 桑田氏にフロント入り断られる
- 4. ド軍キケ「俺たちは王朝だぜ」
- 5. 日本選手殴ってる 北朝鮮に騒然
- 6. デフリンピック、陸上男子４００ｍで山田真樹が日本勢初の「金」…「努力が報われた」
- 7. DeNAチア Aki以外の5人も卒業へ
- 8. イチロー氏 福士さんと対談
- 9. 人口15万人 初のW杯出場が決定
- 10. マンU ブラジル代表MFに関心か
- 11. 浅尾美和、体を張って“募金活動”
- 12. アリソン・フェリックス ／ 世界陸上モスクワ
- 13. 許さない...敗戦にラモス氏怒り
- 14. 宮間あや所属の岡山湯郷、なでしこリーグのレギュラーシリーズ優勝
- 15. 大谷の快投で日ハムがCS進出決定 「優勝チームが決まっても沢山の方が…」
- 16. 【指揮官コラム】特別編 三浦泰年の『情熱地泰』｜タイでのラストゲームを前に…
- 17. ゲキサカ秘蔵写真[2011.1.16]本田圭佑(日本代表)
- 18. 土曜中山５Ｒ新馬はキースネリスが１０馬身差の圧勝
- 19. 現役引退のDF島村毅が湘南のフロントへ…「FWで入団、DFにコンバート、ついにEGに」
- 20. 怪我に苦しんだ中村憲剛、ブログで心境吐露「選手生活史上一番きつい時間」
- 1. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
- 2. 妻に捨てられた訳...男性の反省
- 3. 「ピケカフェ」に“ホリデー限定メニュー”が登場！ ベアサンタのクレープやツリーサンデーなど展開
- 4. マックに「冬の風物詩」限定登場
- 5. 息子の1stカットを…義母に呆れ
- 6. 「生き地獄」腹痛も救急車躊躇
- 7. クリニークの春コスメ - ポップカラーのリップやガーベラ型アイ シャドウが登場
- 8. 中野瑞希クリッパーとしての意気込み！
- 9. 苺タルトを丸々トッピング！限定ホットチョコレート
- 10. 巻寿司の魅力が存分、「巻寿司イベント」開催
- 11. 阪急梅田駅で「プレミアム・モルツ」を味わえるビアフェスタ！
- 12. トレンドの押し花ネイルも100均で♩人気の「しずくネイルシール」を使ったセルフネイルデザイン
- 13. モテクリエイターゆうこすが伝授！すっぴん風お泊まりメイク
- 14. 今週のアクセスランキングBEST5【気になるTopics / 5月12日−18日】
- 15. 三つ編みだけ♡大人可愛いベレー帽アレンジ♡
- 16. アディクションのサマーコレクション、圧倒的なカラーバリエーションで描く野生的なラテンウーマン
- 17. 夏こそブラウン 22の着こなし
- 18. セザンヌ 新マスカラ下地《カールキープベース》8/8発売！頑固な下向きまつ毛も上向きに。《ジェルアイライナー》の新色「50.ピンクベージュ」も同日発売
- 19. 人気温泉エリア・伊豆のキュートな手土産グルメ・雑貨4選。出荷用箱入りフルーツチョコに、ハトヤサブレ！？
- 20. JKの最近の購入品紹介