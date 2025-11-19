前橋市役所 前橋市は１９日、市内に住む１０歳未満の男の子がはしかに感染したと発表しました。県内での感染確認はことしに入って５例目です。 はしかの感染が確認されたのは、前橋市に住む１０歳未満の男の子です。 市によりますと、この男の子は先月３１日までインドネシアに滞在していて、今月９日に発熱があり前橋市内の医療機関を受診しました。１８日に県衛生環境研究所の遺伝子検査ではしかに感染していることが確