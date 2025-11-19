西武の広池浩司球団本部長は19日、台湾プロ野球の統一から海外移籍制度を申請した林安可（リン・アンクウ）外野手（28）との交渉権を獲得したと明かした。統一が17日に発表したことを受け「それは事実。しっかり交渉し、結果が出たらすぐ発表します」とした。左投げ左打ちの林は2020年に統一で32本塁打、99打点の2冠に輝き、新人王を獲得。昨秋の国際大会「プレミア12」の2次リーグ日本戦では東京ドームの右翼席上段へ特大弾を