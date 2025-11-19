＜ダンロップフェニックス事前情報◇19日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞今年もフェニックスには実力派の海外招待選手が参戦する。21歳のニック・ダンラップ（米国）は昨年1月に米ツアーでアマチュア優勝を果たしてプロ転向。7月には史上初の同一シーズン、プロ、アマVを果たした。24歳のニール・シプリー（米国）は今季コーン・フェリーツアーで2勝。ポイントランキング4位で来季の米ツアー昇